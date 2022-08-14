Іспанія

Колишній футболіст мадридського Реалу розкритикував каталонський клуб.

Останнім часом довкола Барселони ходить не найкраща преса. Каталонський клуб активував четвертий важіль, щоб зареєструвати підписаних футболістів, а також намагається позбавитися низки гравців, або ж тиснути на них, щоб вони скоротили свою заробітну плату.

Серед яскравих прикладів – Френкі де Йонг. Колишній півзахисник Реала Рафаель Ван дер Ваарт заступився за нідерландця та розкритикував Барселону.

"Як, чорт забирай, ви можете купувати гравців, коли у вас грошей немає? Вважаю, що це ганьба. Ще й Лапорта, який скрізь сміється, вважає себе таким важливим, думає, що він король.

Не можна так поводитися з людьми, як це робить Барселона з Френкі де Йонгом. Він заробляє надто багато? Коли підписують контракт, його виконують, або дають піти на хороших умовах, але все не так. Барселона – це мафія, і вона має бути покарана.

Через це ім'я Барселони виглядає дуже погано. Це великий клуб, усі хочуть там грати. Але з цього моменту ми судимо про них по-іншому, і грати за них зараз – це сором, як на мене", — наводить слова Рафаеля AS.

Раніше повідомлялося, що Піке може відіграти сезон у Барселоні безкоштовно.