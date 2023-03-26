Іспанія

Бразильський клуб продає лише 85 відсотків прав на футболіста.

Нападник Атлетіко Паранаенсе Вітор Роке може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, у послугах 18-річного бразильця зацікавлена Барселона.

Керівництво бразильського клубу оцінює свого таланта у 50 мільйонів євро. При цьому ця сума за 85% прав на футболіста, а ще 15% клуб має намір отримати з майбутнього продажу гравця.

Також зазначається, що Барселона хоче орендувати Роке з правом викупу наступного літа, що влаштовує Атлетіко.

Нинішнього сезону Роке провів чотири матчі, в яких забив три м'ячі. Також на його рахунку 11 матчів у складі збірної Бразилії U-20, у яких він забив шість голів.