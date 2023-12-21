Нидерланды. Новость

Команда з Амстердама продовжує розчаровувати своїми результатами.

Аякс несподівано та сенсаційно завершив свої виступи на стадії 1/16 фіналу Кубка Нідерландів.

Поразка для клубу з Амстердама прийшла від аматорської команди УСВ Геркулес, яка виступає у четвертому дивізіоні країни.

До 66 хвилини матчу Аякс поступався з рахунком 0:2, але потім був можливий камбек — амстердамці забили два м'ячі до 89 хвилини, але все ж таки фінальне слово було за господарями поля, коли на третій компенсованій хвилині Матс Гротенбрег подарував своїй команді сенсаційну перемогу і путівку у 1/8 фіналу Кубка Нідерландів.

Таким чином, Аякс вперше у своїй історії поступився аматорському колективу у Кубку країни. У попередніх 29 випадках Аякс неодмінно вигравав у суперників такого гатунку.

Додамо, що справи у Аякса і в чемпіонаті погані: лише п'яте місце з відставанням від лідируючого ПСВ 23 очки.

УСВ Геркулес — Аякс 3:2

Голи: Пітерс, 16, 66, Гротенбрег, 90+3 — Броббі, 83, Акпом, 89.