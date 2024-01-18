Нидерланды. Новость
Англієць вже пройшов медогляд у клубі з Амстердама.
Джордан Гендерсон, Getty Images
18 січня 2024, 21:50
Колишній півзахисник Ліверпуля Джордан Гендерсон найближчим часом стане гравцем Аякса. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 33-річний англієць вже пройшов медичне обстеження, і тепер залишилося лише підписати папери про перехід.
Раніше була інформація, що Гендерсон та Аль-Іттіфак домовилися про дострокове розірвання контракту, тож перехід до нідерландського клубу буде оформлено на правах вільного агента.
Цього сезону Гендерсон провів 19 матчів, у яких віддав п'ять гольових передач.