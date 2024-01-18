Нидерланды. Новость

Англієць вже пройшов медогляд у клубі з Амстердама.

Колишній півзахисник Ліверпуля Джордан Гендерсон найближчим часом стане гравцем Аякса. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 33-річний англієць вже пройшов медичне обстеження, і тепер залишилося лише підписати папери про перехід.

Раніше була інформація, що Гендерсон та Аль-Іттіфак домовилися про дострокове розірвання контракту, тож перехід до нідерландського клубу буде оформлено на правах вільного агента.

Цього сезону Гендерсон провів 19 матчів, у яких віддав п'ять гольових передач.