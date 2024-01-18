Нидерланды. Новость

Футболіст виступатиме за клуб із Нідерландів під шостим номером.

Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Джорданом Гендерсоном.

Угода з 33-річним англійцем розрахована до літа 2026 року. У складі клубу з Амстердама футболіст виступатиме під шостим номером.

Останнім клубом Джордана був саудівський Аль-Іттіфак, до якого він перейшов минулого літа. Була інформація, що заради повернення до Європи колишній гравець Ліверпуля розірвав контракт із саудитами.

У першій половині сезону Гендерсон провів 19 матчів, у яких віддав п'ять асистів.