Нидерланды. Новость

Гравець спробує демонструвати хороші виступи у нідерландському чемпіонаті.

Твенте взяв в оренду таланта Майрона Боаду - повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт буде до наступного літа. Далі Майрон Боаду відправиться у Монако, у складі якого виступає з 2021 року.

Наразі у команді Ліги 1 форвард не має багато ігрових хвилин.

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Цього сезону 23-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах та забив 1 гол.