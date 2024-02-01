Нидерланды. Новость
Гравець спробує демонструвати хороші виступи у нідерландському чемпіонаті.
Майрон Боаду - Getty Images
01 лютого 2024, 22:37
Твенте взяв в оренду таланта Майрона Боаду - повідомляє офіційний сайт клубу.
Контракт буде до наступного літа. Далі Майрон Боаду відправиться у Монако, у складі якого виступає з 2021 року.
Наразі у команді Ліги 1 форвард не має багато ігрових хвилин.
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Цього сезону 23-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах та забив 1 гол.