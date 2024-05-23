Нидерланды. Новость
Контракт з італійським фахівцем розрахований до літа 2027 року.
Франческо Фаріолі, ФК Аякс
23 травня 2024, 22:36
Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Франческо Фаріолі.
Угода з 35-річним італійцем буде розрахована до літа 2027 року. Контракт почне діяти з 11 червня.
До цього Фаріолі працював з Ніццею, яку він залишив після завершення нинішнього сезону. Також він очолював турецькі клуби – Аланьяспор та Карагюмрюк.
За підсумками сезону Аякс набрав 56 очок і посів п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів.