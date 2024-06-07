Нидерланды. Новость

Футболіст приєднається до команди у січні 2025 року.

Вінгер ПСВ Ірвінг Лосано підписав контракт із Сан-Дієго, який виступає в американській лізі МЛС. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Контракт із 28-річним мексиканцем розрахований на чотири роки з можливістю продовження ще на два сезони.

Сума трансферу не розголошується, але уточнюється, що футболіст приєднається до команди МЛС 1 січня 2025 року.

Додамо, що Сан-Дієго матиме можливість виступати в МЛС з наступного сезону.

Лосано виступає за ПСВ з вересня минулого року, коли перейшов із Наполі. На його рахунку 35 матчів, шість голів та три асисти.