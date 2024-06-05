Северная Америка

У 2025 році в турнірі братиме участь ще одна каліфорнійська команда.

Правий вінгер ПСВ Ірвінг Лосано стане гравцем майбутнього клубу МЛС Сан-Дієго, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, команда з Каліфорнії підписала з 28-річним мексиканцем чотирирічний контракт. Яку суму за свого гравця отримає ПСВ наразі невідомо. Повідомляється, що офіційне оголошення має відбутися вже скоро.

Портал transfermarkt оцінює Лосано в 15 мільйонів євро. Його контракт із ПСВ розраховано до кінця червня 2028 року.

Зазначимо, що зараз Сан-Дієго не є клубом МЛС. Брати участь у турнірі команда почне з 2025 року, тобто з наступного сезону. Сан-Дієго стане четвертим представником Каліфорнії в МЛС, а також 30-м учасником загалом.

Найбільш імовірно, що після підписання команда віддасть Лосано в оренду іншому клубу, щоб він мав постійну ігрову практику, перш ніж приєднатися до Сан-Дієго для дебютного сезону в МЛС.

Протягом уже завершеного клубного сезону-2023/24 мексиканський вінгер узяв участь у 33 матчах ПСВ у всіх турнірах, відзначившись 6 голами і 3 асистами. Разом із колективом Петера Боша він вдруге в своїй кар'єрі став чемпіоном Нідерландів.