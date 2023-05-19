Северная Америка

Клуб із Каліфорнії стане 30 командою в американській лізі МЛС.

Комісар американської ліги МЛС Дон Гарбер оголосив, що місто Сан-Дієго у Південній Каліфорнії стане господарем 30 команди у чемпіонаті. Про це повідомляє ESPN.

Нова команда, яка проводитиме домашні матчі на стадіоні Снапдрагон (35 тисяч осіб), розпочне свої виступи у 2025 році.

Основними співвласниками клубу стануть єгипетський мільярдер Мохамед Мансур, організація індіанського племені кумеяай та зірка клубу MLB Сан-Дієго Падрес Менні Мачадо. Генеральним директором буде колишній президент Лос-Анджелеса Том Пенн.

Назва та логотип нового клубу стануть відомі пізніше.

Раніше стали відомі зарплати футболістів ліги МЛС, де виступає українець Сергій Кривцов.