football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР

  • Англія

    10 червня 2024, 13:30

    Мареска, Слот і дивне захоплення лисими менеджерами Прем'єр-ліги

    А хто наступний?

    Арне Слот (Ліверпуль) і Енцо Мареска (Челсі), фото The Athletic
    Арне Слот (Ліверпуль) і Енцо Мареска (Челсі), фото The Athletic 10 червня 2024, 13:30

    Можливо, як і багато чого ще в світі футболу, ця тема завдячує своєму розвитку Жозе Моурінью.

    У 2014 році, невдовзі після того як їхній все більш токсичний період суперництва в Іспанії завершився, Моурінью і Пеп Гвардіола посперечалися на конференції УЄФА, з усіх можливих речей, про довжину трави.

    Можливо, маючи на думці поверхневе покриття, Моурінью сказав згодом: "Коли тобі подобається те, що ти робиш, ти не втрачаєш волосся, а Гвардіола лисий. Він не насолоджується футболом".

    Якщо вам не пощастило бути звичайним користувачем соціальних мереж, ви знаєте, що це призвело до появи мему про "лисого шарлатана" (bald fraud), який поширювався щоразу, коли команда під керівництвом Гвардіоли не вигравала з рахунком 5:0. Сам Гвардіола на пресконференції у в 2019 році начебто визнав, що знає про це, посилаючись на людей, які називали його "Fraudiola". Те, що Пеп був у курсі того, що люди говорили про нього в Twitter, дійсно вражало, але дещо він все ж упустив.

    Це знову стало цікавою темою для обговорення після підтвердження того, що Арне Слот замінить Юргена Клоппа в Ліверпулі та, трохи меншою мірою, у ході призначення Енцо Марески керманичем Челсі. Якщо пошукати, ви знайдете чимало вболівальників Ліверпуля, які сором'язливо кажуть, що тепер їм доведеться відмовитися від усіх своїх жартів про лисих, які раніше були спрямовані проти Еріка тен Гага і Гвардіоли. Звісно ж, не обійшлося і без саркастичних порівнянь: "О, призначення лисого нідерландця! Добре спрацювало для Юнайтед, чи не так?". Ви також можете знайти людей, які відверто скаржаться на призначення Слота.

    Це все досить дивно. Чому люди відчувають потребу звертати увагу на зачіску менеджера або на ще щось?

    Порівняння тен Гага і Слота є досить дивним, якщо ігнорувати все, що вище їхніх брів: вони обидва нідерландці, які виграли Ередивізі, але на цьому, по суті, схожості закінчуються. У них дуже різні стилі футболу, підходи до управління колективом і вони навряд чи можуть бути менш схожими з точки зору особистості: тен Гаг обережний, досить жорсткий і відносно позбавлений почуття гумору на публіці, тоді як Слот більш товариський і зовнішньо харизматичний. Отже, головна, як би це не звучало в статті на таку тему, подібність між ними — відсутність волосся.

    Можливо, нерозумно надмірно аналізувати ці речі: зрештою, Інтернет загалом і соціальні мережі зокрема не є областями, відомими нюансами та вдумливим розглядом таких тем.

    Просте пояснення всього цього полягає в тому, що футбольні вболівальники використовують все, що можуть, як паливо для різноманітних підколів один-одного. Якщо у тебе надмірна вага чи довге волосся — це використають проти тебе. Проте, це також є виправданням для багатьох більш неприємних речей, які доносяться з трибун.

    Трохи більш розширена відповідь полягає в тому, що суспільство в більшій мірі поділяє це захоплення облисінням.

    Коли в 1993 році Ларрі Девід отримав Еммі за написання Сайнфельда, він вийшов на сцену і замість того, щоб розпочати свою промову нагородження з банальностей, сказав: "Це все дуже добре, але я все ще лисий".

    "Усе, що ми читаємо, починаючи з дитинства, каже нам, що волосся асоціюється з красою та мужністю", — каже старший викладач психології в Університеті Шеффілда Галлама доктор Сью Макгейл, який спеціалізується на психології випадіння волосся.

    "Прямо з казок, таких як Рапунцель з її чудовим довгим волоссям, та історії з Біблії, таких як Самсон і Даліла. Дуже важко, маючи ці історії від самого початку, переоцінити те, що ви думаєте про волосся. Це просто існує в суспільстві. Воно асоціюється з мужністю, молодістю, красою — усе позитивне, тоді як облисіння асоціюється з усім протилежним.

    Облисіння в чоловіків сприймається як щось про старіння та меншу приваблість, оскільки ми живемо в суспільстві, дуже орієнтованому на молодь. Я вважаю, що футболу це стосується навіть більше, тому що він має справу з молодими людьми, активними та спортивними. Можливо, облисіння прирівнюється до того, що вони старі та вже не готові до роботи".

    Втрата волосся може бути схожою на втрату частини себе, частини вашої особистості та молодості. Це також пов'язано з відсутністю контролю над тим, як ви виглядаєте: з іншими речами відносно легко щось зробити, але якщо ви починаєте втрачати волосся, то, по суті, можна зробити лише кілька речей: забути про це і представити себе світові так, як цього бажає (якщо не ви самі) природа; повністю поголитися, відновивши певний контроль; або вдатися до трохи більш радикальних реставраційних заходів — наприклад, Антоніо Конте і Роб Голдінг у цьому плані стали двома авторами найбільш значних камбеків футбольного світу за останні 20 років.

    Їх неможливо звинувачувати, коли облисіння так часто є принизливим виразом, який спричиняє безліч відверто дивних припущень, висновків і проекцій.

    Настільки, що ми маємо запитати, чи справді це просто безтурботний жарт, який всі мають сприйняти так, як (можливо) задумано. "Я був би одним із перших, хто стверджував би, що це форма упередження", — каже доктор Макгейл. "Одна з проблем, які ми маємо в суспільстві, полягає в тому, що ми дуже зосереджені на зовнішньому вигляді та факторах — це, безумовно, погіршилося з епохою соціальних мереж, і все, що ми можемо зробити, щоб зменшити ці упередження, є кроком у правильному напрямку".

    Це можна почути не лише від інтернет-жартівників і запальних колишніх менеджерів Челсі. Чилійський півзахисник Артуро Відаль — сам майже лисий, за винятком тонкої смужки ірокеза на голові — здається, заявив в інтерв'ю від 2023 року, що з лисими менеджерами складно мати справу.

    Невдовзі після того, як Кріштіану Роналду залишив Манчестер Юнайтед, Відаль сказав: "Цей тренер (тен Гаг) невдало втрутився. Як можна позбутися Кріштіану Роналду? Ось такі ці хлопці. Тому іноді тренери, які приїжджають, залишають величезний безлад. Жахливо. Я не знаю, про що вони думають. Позбутися Кріштіану? Він був їхнім голеадором, а він позбувся його. З лисими дуже непросто, вони так влаштовані".

    Контекст полягає в тому, що Відаль нещодавно виступав під керівництвом Хорхе Сампаолі у Фламенго, маючи складні стосунки і з ним. У відповідь на невелику кількість ігрового часу в бразильському клубі півзахисник стверджував, що це не через травму, а більше тому що він "застряг із тренером-невдахою, який не знає, як цінувати своїх гравців".

    Можливо, це просто ображений хлопець, але згадки про відсутність волосся, мабуть, завдають болю, коли ви є їх об'єктом, навіть якщо це жартома.

    А може й ні. Колишній менеджер Крістал Пелес Алан Сміт був об'єктом давніх скандувань із трибун Селгерст Парк: "He's got no hair but we don't care" ("У нього немає волосся, але нас це не хвилює"). Ця пісенька була адресована багатьом іншим керманичам, у тому числі Стіву Стоуну з Ноттінгем Форест і Мартіну Йолу, коли він був у Тоттенгемі.

    "Мене ц ніколи не турбувало", — каже Сміт. "Я сприйняв це як гарний жарт і досить люблячий. З усіх речей, які я робив, це не було чимось, про що я постійно думав. Я завжди вважав, що це було доброзичливо. Мені не хотілося б бути таким тонкошкірим.

    У грі так багато відбувається, що на щось подібне не можна звертати занадто багато уваги. Так чи інакше, я чув, як моя дружина співає це, тому це не може бути так погано".

    Рішення може полягати в тому, щоб стати синонімом певного типу головного убору. "Я ніколи не відчував якогось насильства через відсутність волосся", — каже Тоні П'юліс, керманич 10 різних команд протягом своєї 28-річної тренерської кар'єри. "Напевно, моя кепка захистила мене. Але це все одно зовсім не турбувало б мене, я стикався з набагато гіршими ситуаціями".

    Мабуть, це само собою зрозуміло, але облисіння не заважає менеджеру бути успішним. Гвардіола нещодавно виграв свій шостий титул Прем'єр-ліги. Шон Дайч і вищезгаданий П'юліс увійдуть в історію Прем'єр-ліги як непохитні керманичі, які відмінно володіють власним стилем управління колективом. З початку століття, 10 трофеїв Ліги чемпіонів УЄФА здобули лисі/лисіючі менеджери.

    Здається, це також не переконує клуби відмовлятися від призначень лисих головних тренерів. Поява Слота в Ліверпулі означає, що всі північно-західна частина Прем'єр-ліги залишилася без волосся, з ним, тен Гагом, Гвардіолою та Дайчем. Додавши Мареску, четверо керманичів клубів "великої шістки" АПЛ є лисими. Мікель Артета та Анге Постекоглу тепер у меншості.

    Слот і Мареска, напевно, чули всі жарти. Ви були б здивовані, якби щось із цього дійсно зачепило їх. І само собою зрозуміло, що їхній успіх або популярність не будуть залежати від відсутності волосся.

    Тим не менш, вони, ймовірно, будуть раді, що Моурінью поблизу більше немає.

    За матеріалами The Athletic

    Джерела

    The Athletic

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Арне Слот (Ліверпуль) і Енцо Мареска (Челсі), фото The Athletic

    Англія

    10 июня 2024Мареска, Слот і дивне захоплення лисими менеджерами Прем'єр-ліги

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    10 июня 2024"Україна не виставила "автобус" проти Польщі, бо поляки дуже добре блокують автобуси": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    Полісся вирвало місце у Лізі конференцій / ФОТО: ФК ПОЛІССЯ

    Віталій Пасічний

    08 июня 2024Нещодавні “бронзові” летять униз, нещодавні першолігові — до єврокубків. Підсумки УПЛ: середняки
    Георгій Судаков у матчі проти Польщі, Getty Images

    Роман Котляр

    08 июня 2024Судаков: Краще ми зробимо помилки зараз, аніж на Євро-2024
    Оболонь святкує порятунок / ФОТО: ФК ОБОЛОНЬ

    Віталій Пасічний

    06 июня 2024Металіст 1925 лише послабили зірки, Чорноморець готується до лихоліття. Підсумки УПЛ: аутсайдери
    Марко Ройс, Колаж Роман Котляр

    Роман Котляр

    05 июня 2024Марко Ройс: неповторна епоха, яка є відображенням цінностей Боруссії Дортмунд

    Кіліан Мбаппе - The Athletic

    Чтиво

    04 июня 2024Кіліан Мбаппе. Неймовірний та неминучий підйом суперзірки, що залишає ПСЖ та стає "бланкос"
    Германия — Украина, Евро-2016, Getty Images

    Ліга націй

    03 июня 2024Німеччина — Україна: історія протистоянь

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    03 июня 2024"Зінченко в Баварії? Сунак вже дав Storm Shadow — тепер може їхати до Шольца за TAURUS": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    До чергової перемоги у чемпіонаті Тарас Степаненко додав чергову перемогу у Кубку / ФОТО: ФК ШАХТАР

    Віталій Пасічний

    03 июня 2024Двовладдя, “рух на захiд” та футболісти як окрема каста: підсумки сезону в українському футболі
    Джуд Беллінгем, Getty Images

    Роман Котляр

    01 июня 2024Джуд Беллінгем: дебютував у Бірмінгемі, став зіркою у Боруссії та йде до Золотого м'яча у Реалі

    Premier League-2023/24

    Микита Євтушенко

    31 мая 2024Чи є взагалі суперники у Гвардіоли (?), Арсенал стане чемпіоном, 15-е місце Ман Юнайтед та багато іншого: підсумки сезону АПЛ-2023/24
    "Жовта стіна" уважно спостерігає, getty images

    Німеччина

    31 мая 2024"Жовтий мур" дортмундської Боруссії: точка опори "джмелів" у "великому вулику" європейського футболу
    Жирона Команда, Getty Images

    Роман Котляр

    28 мая 2024Реал — чемпіон, Жирона — найкраща команда Каталонії (?), крутий Атлетік: підсумки сезону у Прімері

    Баєр Леверкузен, Getty Images

    Роман Котляр

    28 мая 2024Потужний Баєр, провал Баварії, симпатичний Гайденгайм: підсумки сезону у Бундеслізі

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    27 мая 2024"Лисий злив кубок, щоб залишити Лисого. Лиса солідарність": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    Несподівані герої матчу у Львові / ФОТО: ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    26 мая 2024Полісся вириває місце в ЛК, перший номер забиває: підсумки 30-го туру УПЛ
    Венсан Компані, gettyimages

    Німеччина

    23 мая 2024Чому Баварія хоче призначити головним тренером Компані?
    Маурісіо Почеттіно, Getty Images

    Чтиво

    23 мая 2024Огляд сезону Челсі: не все так однозначно та фантастична гра Коула Палмера
    Арне Слот, The Athletic

    Англія

    22 мая 2024Арне Слот: прикордонний "священик", народжений для тренерської роботи
    Астон Вілла, The Athletic

    Англія

    21 мая 2024Астон Вілла зіграє у Лізі чемпіонів: фінансова частина історії

    Огляд 38 туру АПЛ / Фото: Footbal.ua / автор: Микита Євтушенко

    Микита Євтушенко

    20 мая 2024Гвардіола з Ман Сіті пишуть історію, обіцянка Артети, Клопп передав естафету Слоту та інше: підсумки останнього туру АПЛ
    Моурi дякують за дубль / ФОТО: ФК МЕТАЛІСТ 1925

    Віталій Пасічний

    20 мая 2024Рух рухається до єврокубків, Минай — до порятунку, Дніпро-1 — у прірву. Підсумки 29-го туру УПЛ

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    20 мая 2024"Колись Тоттенгем так здуріє та виграє усі трофеї в сезоні": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    Тьяго Алькантара, The Athletic

    Англія

    17 мая 2024Смуток Тьяго, чарівника Ліверпуля, що так і не насолодився футболом в повній мірі

    Ліонель Мессі, getty images

    Чтиво

    16 мая 2024Мессі не прийшов в МЛС догравати: Ліонель проводить найкращий індивідуальний сезон в історії ліги
    Ерік тен Гаг, getty images

    Англія

    15 мая 2024Чи став Тен Гаг частиною проблеми Манчестер Юнайтед?
    Огляд 37 туру АПЛ / Фото: MTN / автор: Микита Євтушенко

    Микита Євтушенко

    14 мая 2024Арсенал — фанат Тоттенгема, "травмований" Олд Траффорд, гол Мудрика, нагорода Забарного, "джокер" Емері: підсумки 37 туру АПЛ
    Старi суперники / ФОТО: ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    14 мая 2024На перший-другий розрахуйся! Підсумки 28-го туру УПЛ

    Коментарі тижня

    13 мая 2024"Фінал Ліги чемпіонів між Кейном та Ройсом світ просто би не витримав": найкращі коментарі тижня на Football.ua

    Стрічка новин

    Англія. Новини

    Англія. Прем'єр-ліга

    # 10 червня 2024 І О
    1 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 38 91
    2 Арсенал Арсенал 38 89
    3 Ліверпуль Ліверпуль 38 82
    4 Астон Вілла Астон Вілла 38 68
    5 Тоттенгем Тоттенгем 38 66
    6 Челсі Челсі 38 63
    7 Ньюкасл Ньюкасл 38 60
    8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 60
    9 Вест Гем Вест Гем 38 52
    10 Крістал Пелес Крістал Пелес 38 49
    11 Брайтон Брайтон 38 48
    12 Борнмут Борнмут 38 48
    13 Фулгем Фулгем 38 47
    14 Вулвергемптон Вулвергемптон 38 46
    15 Евертон Евертон 38 40
    16 Брентфорд Брентфорд 38 39
    17 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 38 32
    18 Лутон Лутон 38 26
    19 Бернлі Бернлі 38 24
    20 Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 38 16

    детальна таблиця

       