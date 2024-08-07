Нидерланды. Новость

Нідерландський клуб хоче виручити за футболіста близько 20 мільйонів євро.

Вінгер Аякса Стевен Бергвейн може повернутися до англійської Прем'єр-ліги, повідомляє De Telegraaf.

За інформацією джерела, клуби вже розпочали переговори щодо можливого трансферу 26-річного нідерландця.

Також наголошується, що керівництво нідерландського клубу хоче виручити за футболіста близько 20 мільйонів євро.

Раніше Аякс відхилив пропозицію від Атланти Юнайтед із МЛС, яка пропонувала 15 млн євро.

Нагадаємо, Бергвейн вже виступив в АПЛ за Тоттенгем з 2020 по 2022 рік.

Минулого сезону Бергвейн провів 29 матчів, у яких забив 13 голів та віддав п'ять гольових передач.