Україна

Український клуб підписав бразильця.

Карпати оголосили про оренду атакувального півзахисника Атлетіко Мінейро Бруно Роберто Перейра да Сілву (Бруніньйо).

Новачок Карпат є вихованцем академії Атлетіко Мінейро. У 18-річному віці дебютував за головну команду в бразильській Серії А.

Бруніньйо пройшов через кілька оренд протягом останніх чотирьох років: як в командах бразильської Серії А, так і в командах Серії Б. Загалом у його активі 55 матчів у елітному бразильському дивізіоні (2 голи), а також 48 матчів у другому дивізіоні (7 голів).

Бразилець є універсальним гравцем, основна позиція якого – атакувальний півзахисник. Крім того, Бруніньйо виступав на позиції лівого вінгера. Для 24-річного футболіста це перший європейський досвід.