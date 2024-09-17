Нидерланды. Новость

Хорват може приєднатись до нідерландського клубу.

ПСВ розглядає можливість запросити півзахисника Івана Перішича, пише Фабріціо Романо.

Трансфер може відбутися на правах вільного агента. Нагадаємо, що головний тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо усунув Івана від тренувань та матчів через "недисциплінованість".

35-річний хорват виступав за низку європейських топклубів, зокрема за Баварію, Інтер, Тоттенгем та Боруссію Дортмунд.

Раніше Гаттузо висловився щодо війни в Україні.