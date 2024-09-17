Нидерланды. Новость
Хорват може приєднатись до нідерландського клубу.
ІВАН ПЕРІШИЧ, GETTY IMAGES
17 вересня 2024, 15:55
ПСВ розглядає можливість запросити півзахисника Івана Перішича, пише Фабріціо Романо.
Трансфер може відбутися на правах вільного агента. Нагадаємо, що головний тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо усунув Івана від тренувань та матчів через "недисциплінованість".
35-річний хорват виступав за низку європейських топклубів, зокрема за Баварію, Інтер, Тоттенгем та Боруссію Дортмунд.
Раніше Гаттузо висловився щодо війни в Україні.