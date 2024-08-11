Дженнаро всадив легендарного гравця на лавку.
ІВАН ПЕРІШИЧ, GETTY IMAGES
11 серпня 2024, 16:38
Головний тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо усунув Івана Перішича від команди за недисциплінованість, повідомляє Sportske Jutarnji.
Причиною усунення стала незадовільна поведінка, яку 35-річний півзахисник дозволив собі на тренуванні перед матчем 2-го туру чемпіонату Хорватії проти Локомотиви. У результаті Перішич не поїхав із командою на гру.
Хорват відреагував на санкції тренера у своєму Instagram:
"Сьогодні важливий матч, і я не збираюся порушувати спокій хлопців та клубу, привертаючи до себе увагу. Бажаю удачі всій команді, а про те, що сталося, ми зможемо поговорити після", — написав гравець.
Раніше Гаттузо висловився щодо війни в Україні.