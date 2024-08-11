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Дженнаро всадив легендарного гравця на лавку.

Головний тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо усунув Івана Перішича від команди за недисциплінованість, повідомляє Sportske Jutarnji.

Причиною усунення стала незадовільна поведінка, яку 35-річний півзахисник дозволив собі на тренуванні перед матчем 2-го туру чемпіонату Хорватії проти Локомотиви. У результаті Перішич не поїхав із командою на гру.

Хорват відреагував на санкції тренера у своєму Instagram:

"Сьогодні важливий матч, і я не збираюся порушувати спокій хлопців та клубу, привертаючи до себе увагу. Бажаю удачі всій команді, а про те, що сталося, ми зможемо поговорити після", — написав гравець.

Раніше Гаттузо висловився щодо війни в Україні.