Іспанія

Саудівський клуб має намір заманити бельгійця великим контрактом.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа може перебратися до чемпіонату Саудівської Аравії, повідомляє DefensaCentral.

За інформацією джерела, у послугах 32-річного бельгійця зацікавлений Аль-Ахлі, який готовий зробити пропозицію, від якої буде складно відмовитися як самому Тібо, так і "вершковим".

Якщо угода буде можлива, це звільнить місце основного воротаря в Реалі, за яке вже давно бореться українець Андрій Лунін.

Цього сезону Куртуа провів 12 матчів, з яких чотири на нуль при десяти пропущених м'ячах.