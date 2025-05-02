Нідерланди. Новина

Легендарний ексгравець збірної Нідерландів офіційно розпочинає тренерську кар'єру в академії рідного клубу.

Колишній вінгер Баварії, Реала, Челсі та ПСВ Ар'єн Роббен з наступного сезону стане головним тренером молодіжної академії Гронінгена U-14, повідомив клуб на своєму офіційному сайті.

"Ми надзвичайно пишаємось тим, що нам вдалося переконати Ар'єна Роббена очолити молодіжну команду. Його футбольний досвід неоціненний, а тренерські якості помітні вже з перших днів його участі в академії", — заявив керівник розвитку футболу Гронінгена Байрон Баккер.

Роббен і раніше долучався до роботи з юними гравцями свого рідного клубу, а також проходив стажування, готуючись до майбутньої тренерської діяльності.