Нидерланды. Новость

Арьен Роббен объявил о завершении профессиональной карьеры.

На днях Арьен Роббен во второй раз объявил о завершении профессиональной карьеры. В первый раз легендарный голландец принял решение уйти на заслуженный покой летом 2019 года, однако затем захотел вернуться в футбол, а именно в ставший близким сердцу Гронинген. Тем не менее болячки все же не позволили Арьену как следует поиграть за родную команду, что повлекло за собой окончательный уход из спорта №1 в мире. По такому поводу предлагаем вам вспомнить самые яркие моменты крутого, но безумно хрустального футболиста.

Дебют за Гронинген

Арьен дебютировал за "бело-зеленую армию" 3 декабря 2000 года в поединке против Валвейка, однако увенчать столь важное в его жизни достижение результативными действиями не сумел.

Тем не менее по итогам своего первого сезона в Гронингене вингер был назван игроком года в команде, что являлось довольно почетным и весомым достижением.

Начиная с сезона-2001/02 результативность и прогресс Роббена пошли в гору, что привлекло скаутов ПСВ, который по окончании той кампании переманил талантливого игрока к себе.

"Бэтмен и Роббен"

В Эйндховене Арьен начал с места в карьер, настреляв 12 голов, а также составил убийственный для соперников тандем с еще одним невероятным талантом – Матея Кежманом, названным поклонниками "бело-красных" "Бэтменом и Роббеном".

Блестящая игра сей связки принесла ПСВ золотые медали Эредивизи (Роббен и вовсе был назван талантом года в Голландии и получил титул футболиста года в стране тюльпанов), а также существенно повысила спрос на обоих футболистов на трансферном рынке. Итогом стал переезд великолепного дуэта на Стэмфорд Бридж, где как раз начиналась эра Романа Абрамовича.

Тяжелый период в Челси

Начало лондонского этапа карьеры будущей легенды мирового футбола получилось скомканным. Роббен получил перелом плюсневой кости в товарищеской встрече с Ромой на предсезонке, так что дебют в футболке "пенсионеров" пришлось отложить до ноября. И, надо сказать, он получился весьма удачным, так как Арьен был признан игроком встречи в той игре против Эвертона.

По ходу выступлений на Стэмфорде вингера начали постепенно преследовать травмы, кроме того, именно в тот период у него диагностировали опухоль яичка, которая, к счастью, оказалась доброкачественной и была успешно удалена.

Преодолев все нефутбольные преграды, Роббен вернулся на поле, но так и не сумел закрепиться в основном составе "синих", а Жозе Моуриньо дал понять, что игрок ему не особо нужен. В итоге, он стал частью голландского десанта, высадившегося на Сантьяго Барнабеу в середине нулевых.



Неоднозначный период в Реале

Нельзя сказать, что Роббен провалился в Мадриде, все-таки 65 матчей и 13 голов за два сезона довольно достойный показатель, но травмы стали преследовать футболиста и на Сантьяго Барнабеу, что заметно омрачило впечатление от выступлений игрока в футболке "сливочных".

Вскоре голландский вектор Реала заметно сместился в сторону очередной галактической закупки лета 2009 года, а Арьен стал одним из тех, кто отправился восвояси. Несмотря на неоднозначное прощание с "бланкос", тот переход в Баварию, определенно, стал лучшим моментом его карьеры.



Король Мюнхена

Именно на Альянц Арене голландец раскрылся на полную катушку, окончательно превратившись в звезду мирового масштаба. В Баварии Арьен выиграл все, что только возможно выиграть в футболе. На минуточку, 21 трофей!

Ну а сколько моментов пережил сам Роббен и болельщики Баварии во временном промежутке с 2009 по 2019 годы! Тут тебе и шикарный гол в ворота Эдвина ван дер Сара, позволивший "роттен" неожиданно оставить за бортом Лиги чемпионов великолепный Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона в 2010 году. Мюнхенский гранд тогда, напомним, дошел до финала главного еврокубка, в котором уступил миланскому Интеру Жозе Моуриньо (0:2).



А как вам великолепное выступление Роббена в полуфинале ЛЧ-2012/13 против Барселоны? Подобными шедеврами голландец не раз потчевал требовательную немецкую публику по ходу карьеры.





По ходу того розыгрыша главного клубного евротурнира Арьен добился главного успеха на своем футбольном пути, забив победный гол в ворота дортмундской Боруссии в финальной встрече на лондонском Уэмбли, мигом реабилитировавшись за промах с "точки" в финале против Челси в 2012 году, а также в "чемпионском матче" против "шмелей" в сезоне Бундеслиги-2011/12.



А сколько шикарных фирменных голов с позиции инвертированного вингера забил этот игрок. Как говорится, лучше сто раз заново пересмотреть, чем сто раз услышать. Все были прекрасно осведомлены об этом приеме Арьена, но никто не мог найти эффективное противоядие против этого скилла в его техническом арсенале.



В Мюнхене Роббен составил еще один культовый дуэт с Франком Рибери, ласково названный фанатами Баварии – "Роббери". В последнем поединке легенд за "Звезду Юга" оба сумели красиво попрощаться с родной публикой, отметившись каждый голами, а вместе с тем позволив команде добыть важнейшую победу над франкфуртским Айнтрахтом, позволившую "роттен" оформить очередное чемпионстве в напряженной гонке с дортмундской Боруссией Люсьена Фавра.

Драма в сборной Нидерландов

Карьера вингера в составе "оранье" получилась весьма неоднозначной, достаточно вспомнить хотя бы чудовищные промахи Арьена в финале мундиаля 2010 года в ЮАР, следствием чего стало поражение голландцев от Испании…



Однако на ЧМ-2014 Роббен был настоящим лидером и вожаком молодой, лихой банды Луи ван Гала вместе с Робином ван Перси и Дирком Куйтом. Ну а поединок первого тура группового этапа того турнира против все той же "фурии рохи" и вовсе стал настоящим бенефисом и весомым прощальным словом многолетнего лидера "оранжевых" в национальной сборной. Вы посмотрите хотя бы на его сумасшедший рывок и издевательский гол в эпизоде с пятым взятием ворот на тот момент действующих чемпионов мира.

P.S. Скомканное возвращение в родной Гронинген

Казалось, что уход Арьена Роббена из футбола летом 2019 года был окончательным и бесповоротным, но заслуженному ветерану захотелось вновь стереть пыль со старых бутс и еще немного поиграть в родном Гронингене. Данная новость минувшим летом стала настоящей сенсацией, но идиллия вингера с "зелено-белыми" долго не продлилась. Причина очевидна: доставшие и замучившие игрока травмы, которые мешали ему на протяжении всей профессиональной карьеры. Тем не менее круг замкнулся, и Арьен сумел красиво во второй раз завязать со спортом №1 именно в том месте, где и началось его безумно интересное, крутое и драматичное футбольное приключение.