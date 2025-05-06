Аргентина

Колишній захисник збірної Аргентини помер на 78-му році життя.

На 78-му році життя помер Луїс Гальван, колишній захисник національної збірної та чемпіон світу 1978 року. Сумну звістку підтвердила Федерація футболу Аргентини.

Гальван є вихованцем Тальєреса з Кордови, саме за цей клуб він відіграв більшість своєї кар’єри. Також захищав кольори Лома Негра, Бельграно та болівійського Болівара.

У складі збірної Аргентини Гальван провів 34 матчі у період з 1975 по 1983 роки. Він став одним із героїв домашнього чемпіонату світу 1978, де "альбіселесте" вперше здобули титул чемпіонів світу.

Раніше повідомлялось, що помер легендарний аргентинський воротар Уго Орландо Гатті.