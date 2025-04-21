Аргентина

Рекордсмен чемпіонату Аргентини, "Божевільний" кіпер Боки Хуніорс помер на 81-му році життя.

На 81-му році життя помер Уго Орландо Гатті — один із найяскравіших голкіперів в історії аргентинського футболу. Сумну новину підтвердили у CONMEBOL, а також клуби, кольори яких він захищав упродовж кар’єри.

Гатті, якого прозвали "Божевільний" через його сміливий і часто ризикований стиль гри, залишив глибокий слід у футболі своєї країни. Він провів 765 матчів у чемпіонаті Аргентини — абсолютний рекорд ліги, і був визнаний найкращим гравцем року у 1982-му.

Свою кар’єру воротар розпочинав у клубі Атланта (Буенос-Айрес), виступав також за Рівер Плейт, Хімнасію (Ла-Плата) та Уніон Санта-Фе, а справжньою легендою став у складі Боки Хуніорс, де грав з 1976 по 1988 рік. У футболці Боки Гатті здобув чотири чемпіонські титули та двічі тріумфував у Кубку Лібертадорес.

На рівні збірної Аргентини він зіграв 18 матчів і був у заявці на чемпіонат світу 1966 року, хоча на полі тоді не з’являвся.

Після завершення ігрової кар’єри Уго Гатті активно працював у медіа — як спортивний оглядач та експерт на телебаченні.