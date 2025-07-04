Нідерланди. Новина

Українець закликає не ігнорувати політичний контекст трансферу.

Євген Левченко, голова профспілки футболістів VVCS, виступив із різкою критикою на адресу нідерландського Феєнорда, який, за повідомленнями ЗМІ, зацікавлений у нападнику московського Спартака Манфреді Угалде. Левченко вважає потенційний трансфер неприйнятним і прямо звинувачує клуб у моральній співучасті у війні Росії проти України.

"Якщо ви купуєте гравця з російської ліги в наш час, ви винні у загибелі мирних жителів в Україні», — написав Левченко у своїй заяві на платформі X. — "Таким трансфером ви спонсоруєте російську війну. Крім того, Лукойл, головний спонсором Спартака, є постачальником палива для російської армії".

За інформацією медіа, Феєнорд розглядає можливість придбання 22-річного костариканця, за якого Спартак у 2023 році заплатив близько 13 мільйонів євро. Участь у трансферах з російськими клубами, за словами Левченка, є не просто економічною взаємодією, а фактичним ігноруванням жорстокої реальності війни.

Левченко закликав клуби Нідерландів та всієї Європи уникати будь-яких футбольних чи комерційних зв’язків із РФ, наголошуючи, що навіть один трансфер може мати етичні наслідки.