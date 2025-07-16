Нідерланди. Новина

Кіліанн Сідія залишив Фрайбург заради Ередивізі.

Правий захисник Кіліанн Сідія попрощався з Фрайбургом і приєднався до ПСВ, передає офіційний сайт клубу Ередивізі.

За даними transfermarkt, ейндговенцям 23-річний француз обійшовся в 5,8 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2030 року. ПСВ Сідія представлятиме у футболці з 25-м номером.

Склад Фрайбурга Кіліанн поповнив у липні 2020-го, на правах вільного агента залишивши рідний для нього Мец. На рахунку оборонця три гола й три асисти в 107-ми матчах за клуб Бундесліги в усіх турнірах.

У 2024 році Сідія став олімпійським віцечемпіоном. У 17-ти поєдинках за збірну Франції U-21 він відзначився двома асистами.

Нагадаємо, раніше до ПСВ приєднався воротар леверкузенського Баєра.