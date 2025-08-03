Нідерланди. Новина
Команда з Ейндховена зробила камбек, забивши два м'ячі наприкінці поєдинку.
ФК ПСВ
03 серпня 2025, 21:25
ПСВ у матчі за Суперкубок Нідерландів здобув вольову перемогу над Гоу Ехед Іглс із рахунком 2:1.
Номінальні гості відкрили рахунок на 35 хвилині зусиллями Матіса Сурая, але гра перекинулася з ніг на голову у другій половині другого тайму.
Спочатку на 78 хвилині Герріт Наубер зрізав м'яч у сітку власних воріт, а через шість хвилин Сержиньо Дест приніс перемогу команді з Ейндховена.
Для ПСВ цей трофей став вже п'ятнадцятим, і це рекорд для нідерландських клубів. Найближчим суперником є Аякс, на рахунку якого дев'ять трофеїв. Для Гоу Ехед це був перший матч за Суперкубок країни.
Нагадаємо, новий сезон в Ерадивізі розпочнеться 8 серпня.