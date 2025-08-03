Нідерланди. Новина

Команда з Ейндховена зробила камбек, забивши два м'ячі наприкінці поєдинку.

ПСВ у матчі за Суперкубок Нідерландів здобув вольову перемогу над Гоу Ехед Іглс із рахунком 2:1.

Номінальні гості відкрили рахунок на 35 хвилині зусиллями Матіса Сурая, але гра перекинулася з ніг на голову у другій половині другого тайму.

Спочатку на 78 хвилині Герріт Наубер зрізав м'яч у сітку власних воріт, а через шість хвилин Сержиньо Дест приніс перемогу команді з Ейндховена.

Для ПСВ цей трофей став вже п'ятнадцятим, і це рекорд для нідерландських клубів. Найближчим суперником є Аякс, на рахунку якого дев'ять трофеїв. Для Гоу Ехед це був перший матч за Суперкубок країни.

Нагадаємо, новий сезон в Ерадивізі розпочнеться 8 серпня.