Нідерланди. Новина

17-річний атакувальний півзахисник, який починав кар’єру в академії Динамо, продовжує європейський шлях, опинившись у молодіжній команді ПСВ після виступів у Чехії та Німеччині.

Антон Мартинюк, 17-річний півзахисник родом із Києва, став гравцем юнацької команди ПСВ U-19. Про його перехід до клубу з Ейндховена свідчать дані авторитетного порталу Transfermarkt.

Футболіст, який розпочинав шлях у системі Динамо, має за плечима вже кілька європейських етапів. Після переїзду до Чехії навесні 2022 року, він виступав за академію празької Славії, а з літа 2024-го — за U-17 Боруссії Менхенгладбах, де провів 15 матчів, відзначившись двома голами та результативною передачею.

Як повідомив нідерландський журналіст Рік Ельфрінк, угода Мартинюка з ПСВ наразі розрахована на один сезон, хоча повноцінного професійного контракту ще не підписано.

У разі успішної адаптації в новій команді, Мартинюк може стати лише другим українцем в історії, який зіграє за головну команду ПСВ. Першим був Олександр Зінченко, який провів сезон-2016/17 у складі ейндговенців на правах оренди.