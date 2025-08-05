Нідерланди. Новина

Захисник збірної Боснії змінив Англію на Нідерланди після 38 матчів у сезоні Чемпіоншипу.

Феєнорд офіційно підписав центрального захисника Шеффілд Юнайтед Анела Ахмедходжича. Англійський клуб підтвердив, що прийняв пропозицію від роттердамської команди.

27-річний футболіст провів сильний сезон у Чемпіоншипі-2024/25, відігравши 38 матчів, у яких забив три голи та віддав один асист.

Ахмедходжич є гравцем національної збірної Боснії і Герцеговини. Його універсальність та впевнена гра в обороні стали ключовими факторами, які переконали Феєнорд укласти угоду.

Ахмедходжич дебютував у складі збірної Боснії і Герцеговини у жовтні 2020 року. З того часу він провів 24 матчі, в яких забив один гол.