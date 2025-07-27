Нідерланди. Новина

Нідерландцеві було 77 років.

У віці 77 років пішов із життя колишній захисник Феєнорда Дік Шнейдер. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Шнейдер виступав у складі Феєнорда з 1970 по 1978 рік. За цей час він двічі ставав чемпіоном і виграв Кубок УЄФА та Кубок Інтертото у 1974 році.

Також Дік захищав кольори Гоу Ехед Іглс, Вітесса та Вагенінгена. На його рахунку 600 матчів, 105 голів та 44 асисти.

Крім цього, Шнейдер відіграв 11 матчів за збірну Нідерландів, в яких забив два м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Феєнорд підписав австралійця.