Северная Америка

Український захисник Інтер Маямі відзначив зміни у результатах клубу.

Сергій Кривцов не був здивований тим, що Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс і Хорді Альба приєдналися до Інтер Маямі, приводить його слова Telegram-канал УПЛ ТБ.

Центральний захисник розповів, чи очікував побачити таких зірок у складі клубу та як вони вплинули на ситуацію.

"Зізнаюся, для мене не було великою несподіванкою, що вони можуть прийти в Інтер. Коли я підписував контракт, то мав інсайд, що Бускетс приєднається невдовзі, а також були розмови про Лео. На 100% не був впевнений, що це станеться, але сподівався. Це велика можливість тренуватися та грати з такими футболістами, які виграли у футболі все. Дає нагоду вчитися новому та здобувати досвід. Всі побачили, наскільки змінилися результати Інтера в останніх десяти матчах і, думаю, що в цьому вагомий внесок цих хлопців", – сказав ексгравець Шахтаря.

Він додав, що гравцям відомо про війну в Україні.

"Про деталі не питали, але всім про все відомо, співчувають та підтримують", – каже Кривцов.

Захисник також відзначив, що новий головний тренер клубу Херардо Мартіно приніс багато змін, починаючи з побуту і завершуючи тренувальним процесом.

"Змінилися теоретичні заняття. Кожне – щонайменше пів години, досконало вивчаємо стратегію суперників і працюємо над помилками. Тож це один з камінчиків до великих результатів у майбутньому", – зазначає він.