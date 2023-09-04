Северная Америка

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку північноамериканських ліг, що відбувся 4 вересня 2023 року, 05:00.

На світанку за європейським часом добігла до завершення гра чергового туру МЛС, у рамках якої Інтер Маямі навідався в гості до Лос-Анджелеса.

У складі "чапель" цього разу на полі з перших хвилин з’явились Ліонель Мессі, Сергій Кривцов, Хорді Альба та Серхіо Бускетс, і в підсумку допомогли команді здобути результат.

На рахунку аргентинської суперзірки дві гольові передачі, одна з яких — на Альбу.

І в цілому матч проходив під контролем гостьового колективу, перевагу якого в три м’ячі лише під завісу основного часу трохи зменшили господарі.

У Ліонеля Мессі — 12 матчів у США, 11 голів та 7 гольових передач.

Лос-Анджелес — Інтер Маямі 1:3

Голи: Голлінгсхед, 90 — Фаріас, 14, Альба, 51, Кампана, 83

Лос-Анджелес: Маккарті — Паленсія (Паласіос, 62), Лонг, К’єлліні (Мурільйо, 52), Голлінгсхед — Акоста (Тільман, 46), Санчес (Карастєв, 81), Богуш — Вела, Гонсалес (Олівера, 62), Буанга.

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін, Авілес, Кривцов, Міллер, Альба (Аллен, 82) — Кремаскі (Арройо, 74), Бускетс, Гомес (Ульоа, 86) — Мессі, Фаріас (Кампана, 74).

Попередження: Богуш, Паласіос, Мурільйо, Буанга — Єдлін, Фаріас, Гомес.