Северная Америка

Команда Тата Мартіно продовжує набирати очки.

Інтер Маямі в рамках чергового матчу МЛС приймав на своєму полі Спортінг Канзас та здобув непросту перемогу з рахунком 3:2.

Інтер відправив до збірних Бенхаміна Кремаскі, Дієґо Ґомеса, Сергія Кривцова, Йозефа Мартінеса, Давіда Руїса, Роберта Тейлора і, звісно, Ліонеля Мессі, тому склад на гру був не основним.

Команда Мартіно пропустила першою після помилки голкіпера, проте після цього забила двічі зусиллями Кампаньї та Фаріаса. Гості намагались здобути нічийний результат, але обмежились лише одним забитим м'ячем.

Огляд матчу:

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кривцов поділився враженнями від гри з Мессі, Бускетсом та Альбою.