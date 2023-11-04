Северная Америка

Каталонське тріо за сезон розрослось до квартету.

Досвідчений уругвайський нападник Луїс Суарес має за плечима чимало яскравих виступів у складах Насьйоналя на батьківщині, нідерландських Гронінгена та Аякса, англійського Ліверпуля, іспанських Барселони та Атлетіко, а також бразильського Греміо.

Але вже з початком нового року 36-річний виконавець залишиться в статусі вільного агента через завершення поточного контракту "трикольоровими".

Однак, як повідомляє уругвайська преса, без клубу Суарес залишатиметься лічені миттєвості, бо американський Інтер Маямі вже зробив усе від себе залежне, аби згодом отримати підпис гравця під контрактом.

Варто нагадати, що в складі "чапель" уже присутні такі колишні гравці каталонської Барселони, як Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс та Хорді Альба.

Разом із ними, основу Інтера складає український центральний захисник Сергій Кривцов.

На рахунку Суареса в поточному сезоні 19 голів та 16 гольових передач у 46 матчах.