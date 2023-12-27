Северная Америка

Ще один аргентинець зацікавив американський клуб.

Центральний захисник Бока Хуніорс Маркос Рохо зацікавив Інтер Маямі, передає журналіст Гастон Едул.

За даними Едула, інтерес американського клубу до 33-річного аргентинця є конкретним. Проте, повідомляється, що гравцем також цікавиться бразильський Палмейрас.

У цьому сезоні Рохо взяв участь у 16 матчах Бока Хуніорс у всіх турнірах, відзначившись голом.

Контракт захисника із цим клубом розраховано до кінця 2025 року. Портал transfermarkt оцінює Рохо у 2 мільйони євро.