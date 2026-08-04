Северная Америка

Клуб із Південної Флориди не веде переговорів із бельгійською зіркою.

Інтер Маямі не виявляв жодної зацікавленості у підписанні зіркового півзахисника Кевіна Де Брюйне. Цю інформацію офіційно підтвердило джерело в клубі для ESPN. Незважаючи на постійні повідомлення в пресі, керівництво не ініціювало контактів та не вело жодних переговорів із гравцем збірної Бельгії.

Замість гучних трансферних чуток, Інтер Маямі зосереджений на максимальному використанні потенціалу свого поточного складу в найближчих матчах Кубка ліги та MLS.

Головною подією для вболівальників стала поява нового лідера центру поля — клуб нещодавно презентував Каземіро. Зіркового бразильця урочисто вітали на стадіоні «Ну» напередодні його очікуваного домашнього дебюту в суботу ввечері. Півзахисник приєднався до команди на правах вільного агента, підписавши контракт до кінця сезону MLS 2027 року з опцією можливого продовження до червня 2029-го.

Паралельно клуб посилив і лінію оборони. Інтер Маямі оформив орендну угоду щодо еквадорського захисника Фрісіо Кайседо, який перейшов із костариканського клубу Моравія. Угода діятиме до завершення сезону 2027 року.

Наразі команда продовжує демонструвати стабільні результати в чемпіонаті. Минулими вихідними Інтер Маямі зіграв у бойову нічию 2:2 проти Коламбус Крю. Цей результат дозволяє клубу з Південної Флориди впевнено утримувати друге місце в турнірній таблиці Східної конференції, маючи у своєму активі 38 очок після 18 зіграних матчів.

Нагадаємо Кевін Де Брюйне торік приєднався до Наполі вільним агентом після 10 неймовірних років виступів за Манчестер Сіті. У сезон 2025/26 бельгієць зіграв 21 поєдинок на клубному рівні у всіх турнірах, забив 5 мʼяч та віддав 4 результативні передачі. Контракт з клубом розрахований до літа 2027 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 10 млн євро.