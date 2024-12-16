Северная Америка

Бразилець хоче до Мессі.

Зірковий нападник саудівського Аль-Хіляля Неймар повідомив одноклубникам, що після закінчення контракту із саудівською командою планує перейти в Інтер Маямі. Про це інформує Sky Sport Switzerland.

За інформацією джерела, продовження контракту між Неймаром та Аль-Хілялем малоймовірне.

Чинний контракт 32-річного бразильця з саудівським клубом розрахований до літа 2025 року з можливістю продовження на один рік для гравця.

Нагадаємо, що за Інтер Маямі грають колишні одноклубники Неймара по Барселоні — Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс, Жорді Альба. До того ж тренує команду ще один колишній гравець "синьо-гранатових" Хав'єр Маскерано.

Зазначимо, що бразилець пропустив близько року через травму і в нинішньому сезоні відіграв лише 42 хвилини у двох матчах.