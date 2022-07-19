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Вінгер Краковії поділився своїми думками про конфлікт із італійським фахівцем.

Півзахисник Краковії Євген Коноплянка прокоментував свій конфлікт із колишнім головним тренером Шахтаря Роберто Де Дзербі, коли він був у розташуванні "гірників".

"У мене не було конфлікту, але немає сумнівів, що Де Дзербі мав зі мною проблеми та намагався їх розпалити. Він виглядав так, ніби хотів мені щось сказати, щось отримати, щось витягти з мене, але я не був агресивним, я не налаштовував решту команди проти нього, тому ми терпіли один одного, хоча було очевидно, що він мене не бачив у команді.

Я поводився смиренно. Я шаную всіх. Якби я був тренером і не подобався б комусь, а мені б цей самий гравець теж не подобався, то я б зустрівся віч-на-віч і сказав йому: "Ти мені не подобаєшся, тобі краще змінити клуб".

Де Дзербі – каламутний, через нього я опинився у Краковії. Я не думав про гроші. Я заробляю вдесятеро менше, ніж у Шахтарі", — наводить слова Коноплянки Weszlo.

Нагадаємо, 11 липня Шахтар оголосив про припинення співпраці з Де Дзербі за взаємною згодою сторін.