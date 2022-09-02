Польща

Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.

Черговий тур Екстракляси розпочнеться сьогодні, 2 вересня, поєдинком між Легією та Радомяком. Окрім того, будуть ще деякі варті уваги поєдинки.

Дербі Мазовша у столиці

Легія має великий зуб на Радомяк. Справа в тому, що столичний гранд двічі поступився скромному новачку минулого сезону із загальним рахунком 1:6, у тому числі, 0:3 на стадіоні Війська Польського (тоді керманичем команди з Радома був ще Даріуш Банащік).

Після цього варшав'яни розгромили команду Маріуша Левандовські з рахунком 4:0, але це сталося у товариському матчі, тож у чемпіонаті все буде інакше.

Ключом для перемоги для "легіоністів" може стати їх головний тренер — Коста Руняїч. Минулої кампанії він жодного разу не програв цьому супернику, а у другому колі його Погонь ще й рознесла Радомяк 4:0.

Словом, має бути інтригуючи та цікаво. Банду Левандовські, котрий, до речі, свого часу дебютував у Екстраклясі в якості футболіста саме на стадіоні варшавського колективу, перед стартом сезону називали чи не головним кандидатом на виліт разом зі Сталю, але поки що вона доводить зворотнє.

Ось і побачимо, хто виграє, а гру можна буде побачити сьогодні, 2 вересня, о 21:30.

Євген Коноплянка та його Краковія мають важке завдання у вигляді віце-чемпіона країни

На тижні "смугасті" вдало виступили у національному кубку, перегравши ЛКС Лагув з рахунком 3:1. Контрольний вистріл у тій зустрічі зробив Євген Коноплянка, для якого це було перше взяття воріт у складі краківської дружини.

Побачимо, чи вдасться українцю перенести гольовий настрій й у контекст Екстракляси. Суперник дуже й дуже серйозний — Ракув.

Команда Марека Папшуна залишила єврокубки, тож може нарешті сконцентруватися на боротьбі за бажані золоті медалі. Додаткової перчинки додає той факт, що Краковія жодного разу не поступалася цьому супернику у чемпіонаті.

У цьому сезоні обидві команди варто дивитися по закінченню перших 30 хвилин, бо саме тоді вони розпочинають забивати, але це не панацея. Можливо, сьогодні ця серія перерветься.

Початок зустрічі у суботу о 21:00.

⚽️ Po pucharowym starciu w Łagowie, czas wrócić do walki o ligowe punkty. Już za 2⃣ dni spotkanie z Rakowem Częstochowa.



🎫 Bilety na mecz #NaStadionie przy ul. Kałuży wciąż dostępne w sprzedaży na stronie https://t.co/Nw9sYMkzjg i w Punktach Obsługi Kibiców. pic.twitter.com/DRs7Rd6tPE — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) September 1, 2022

Лех зустрінеться із Відзевом

Лех дещо вирівняв своє положення в останніх турах, нарешті піднявшись з зони вильоту. Попереду в "локомотивів" непоступливий Відзев.

Стартовий склад залишається загадкою, бо вже через три дні після гри із новачком Екстракляси команду Джона ван ден Брома очікує дуже важкий виїзд до Вільярреалу, тож керманич діючого чемпіона Польщі може вдатися до ротації складу.

Оптимізму "залізничникам" додає той факт, що вони виграли 5 з 6 останніх домашніх матчів у чемпіонаті проти цього суперника.

Зате Відзев не пропускає на виїзді у Екстракляси вже декілька матчів поспіль.

Початок зустрічі у неділю о 18:30.

Poza treningami piłkarskimi na boisku równie ważna jest efektywna praca nad wzmocnieniem siły oraz wydolności. Jest to możliwe dzięki współpracy z naszym partnerem, firmą MEON EMS.



Współpracujemy już od 4 miesięcy, a nasi piłkarze doceniają skuteczność i komfort treningu. pic.twitter.com/RxkJljC1En — Mistrz Polski 🥇 (@LechPoznan) September 1, 2022

Вісла Плоцьк — це каліф на час?

"Нафтовики" минулого туру потерпіли першу поразку цього сезону у чемпіонаті (1:2 від Відзева).

Стартувала команда дуже добре, але чи зможе вона підтримати чудову форму — цікаве питання.

Вісла стала першою командою за часів Легії сезону-2013/14, яка забила 19 голів у семи стартових турах Екстракляси (тобто, 2,71 в середньому за гру), тож буде цікаво поспостерігати за їхнім поєдинком проти Гурніка, який також вміє забивати — 8 голів у 6 матчах (а взагалі в 49 крайніх зустрічах за участю ВП не було жодної нульовки).

Останнім часом в "гірників" сформувалася непогана зв'язка Александра Палюшка та Еріка Янжи, котра може продовжити свої подвиги й у Плоцьку.

👨‍⚖️ W 8. kolejce @_Ekstraklasa_ Wisła Płock podejmie @GornikZabrzeSSA, a spotkanie poprowadzi Daniel Stefański. #WPŁGÓR ⤵️ — Wisła Płock (@WislaPlockSA) September 1, 2022

Повний розклад 8-го туру Екстракляси

Таблиця перед 8-им туром Екстракляси