Українець допоміг своїй команді пройти до наступного раунду Кубка Польщі.
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА, КРАКОВІЯ
31 серпня 2022, 19:56
Сьогодні Краковія у матчі 1/32 Кубка Польщі в гостях обіграла ЛКС Лагув із рахунком 3:1.
Господарі відкрили рахунок на 11 хвилині, коли результативним ударом відзначився Челмецкі, але ще до перерви гості відігралися зусиллями Какабадзе.
У перерві наставник Краковії випустив на поле українського вінгера Євгена Коноплянку.
У середині другого тайму голом відзначився Гіце, який вивів гостей уперед, а остаточну крапку у матчі поставив Коноплянка у компенсований час.
Для українця це був дебютний гол у складі польського клубу. Цього сезону Євген провів три матчі.