Польща

Українець допоміг своїй команді пройти до наступного раунду Кубка Польщі.

Сьогодні Краковія у матчі 1/32 Кубка Польщі в гостях обіграла ЛКС Лагув із рахунком 3:1.

Господарі відкрили рахунок на 11 хвилині, коли результативним ударом відзначився Челмецкі, але ще до перерви гості відігралися зусиллями Какабадзе.

У перерві наставник Краковії випустив на поле українського вінгера Євгена Коноплянку.

У середині другого тайму голом відзначився Гіце, який вивів гостей уперед, а остаточну крапку у матчі поставив Коноплянка у компенсований час.

Для українця це був дебютний гол у складі польського клубу. Цього сезону Євген провів три матчі.