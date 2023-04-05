Польща

Позитивну допінг-пробу було взято після єврокубкового матчу Леха.

Захисник Леха та збірної Польщі Бартош Саламон здав позитивний допінг-тест. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Позитивну допінг-пробу взяли у 31-річного футболіста після єврокубкового матчу проти Юргордена в Лізі конференцій.

В аналізі Бартоша виявили хлорталідон — діуретик, який WADA кваліфікує як маскувальний засіб.

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Проте, за заявою клубу, Саламон може грати, оскільки на нього не накладали дискваліфікацію.

Наразі триває процес встановлення, яким чином заборонена речовина потрапила до організму футболіста, який без дозволу клубних лікарів не приймав жодних препаратів.

Найближчого четверга Саламон пройде додатковий тест на допінг за дорученням клубу.

Нинішнього сезону Бартош провів 26 поєдинків, але результативними діями не відзначався.