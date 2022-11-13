Футболіст не зможе допомогти своїй збірній.
Фахад Аль-Муваллад, Getty Images
13 листопада 2022, 21:56
Головний тренер збірної Саудівської Аравії Ерве Ренар вимушений зробити коректування складу національної команди на чемпіонат світу-2022.
Нападника Фахада Аль-Муваллада було виключено зі складу збірної через вживання допінгу. Про це пише RMC Sport.
Ще у березні 2022 року в 28-річного футболіста Аль-Шабаба знайшли заборонені речовини в крові та дискваліфікували на 18 місяців.
Але потім вирішили змінити термін відсторонення від футболу до початку чемпіонату світу. Але зараз рішення знову було змінене. Його змінить Наваф Аль-Абед.
Федерація футболу Саудівської Аравії пояснює, що пішло на запобіжні заходи. Після ухвалення рішення федерація проконсультувалася з юридичним відділом та адвокатом, які порадили не давати Аль-Мувалладу право на мундіаль.