ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст не зможе допомогти своїй збірній.

Головний тренер збірної Саудівської Аравії Ерве Ренар вимушений зробити коректування складу національної команди на чемпіонат світу-2022.

Нападника Фахада Аль-Муваллада було виключено зі складу збірної через вживання допінгу. Про це пише RMC Sport.

Ще у березні 2022 року в 28-річного футболіста Аль-Шабаба знайшли заборонені речовини в крові та дискваліфікували на 18 місяців.

Але потім вирішили змінити термін відсторонення від футболу до початку чемпіонату світу. Але зараз рішення знову було змінене. Його змінить Наваф Аль-Абед.

Федерація футболу Саудівської Аравії пояснює, що пішло на запобіжні заходи. Після ухвалення рішення федерація проконсультувалася з юридичним відділом та адвокатом, які порадили не давати Аль-Мувалладу право на мундіаль.