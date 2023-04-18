Екстракляса традиційно радує своїми інтригами. Класичне польське протистояння двох грандів та інші.

Результати туру

28 ТУР. 14.04.2023
19:00 Варта Познань 3:1 Шльонск
21:30 Заглембє 0:2 Гурнік

28 ТУР. 15.04.2023
16:00 Краковія 3:0 Радом'як
18:30 Корона Кельці 2:1 Ягеллонія
21:00 Лехія 0:1 Погонь

28 ТУР. 16.04.2023
13:30 П'яст 1:0 Вісла Плоцьк
16:00 Ракув 2:0 Відзев
18:30 Легія 2:2 Лех

28 ТУР. 17.04.2023
20:00 Сталь Мелець 1:1 Легніца


Варта – Шльонск

Варта вдома переграла Шльонск. Господарі забили комічний автогол на початку зустрічі, проте все одно впевнено перемогли зусиллями Зреляка та компанії.

Заглембє – Гурнік

Гурнік переграв Заглембє на виїзді. Стажинські не забив пенальті, а Пачеко забив гарним ударом з центру поля.

Краковія – Радом'як

Краковія впевнено розгромила Радом'як. Колектив Коноплянки здобув першу перемогу з лютого.

Корона – Ягеллонія

Корона створила крутий камбек проти Ягеллонії. Вирішальний гол авторства Шикавки було забито практично за 20 секунд до завершення зустрічі.

Лехія – Погонь

Лехія вдома програла Погоні. Колишній гравець Зорі Абу Ханна забив у власні ворота.

П'яст – Вісла

П'яст й Вісла завершили матч на користь другої команди. Єдиний гол прийшов після грубої помилки голкіпера Градецкі.

Ракув – Відзев

Ракув впевнено переграв Відзев на власному полі. Іві й Тудор забили по голу.

Легія – Лех

Легія й Лех розійшлися миром у Класіко Польщі. Вшолек й Соуза принесли нічию своїм командам.

Сталь — Легніца

Сталь вдома зіграла внічию з Легніцею. Матрас відповів голом під завершення матчу на взяття воріт Чуки.

Таблиця

# 18 КВІТНЯ 2023 И О
1 Ракув Ракув 28 65
2 Легія Легія 28 57
3 Лех Лех 28 48
4 Погонь Погонь 28 47
5 Варта Познань Варта Познань 27 41
6 П'яст П'яст 28 39
7 Краковія Краковія 28 38
8 Відзев Відзев 28 38
9 Сталь Мелець Сталь Мелець 27 34
10 Радом'як Радом'як 28 34
11 Корона Кельці Корона Кельці 28 34
12 Ягеллонія Ягеллонія 28 33
13 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 27 33
14 Гурнік Гурнік 28 32
15 Шльонск Шльонск 28 31
16 Заглембє Заглембє 28 31
17 Лехія Лехія 28 26
18 Легніца Легніца 27 20


Результати наступного туру Екстракляси

29 ТУР. 21.04.2023
19:00 Вісла Плоцьк -:- Ягеллонія
21:30 Варта Познань -:- Легія

29 ТУР. 22.04.2023
16:00 Лехія -:- Краковія
18:30 Легніца -:- Ракув
21:00 Погонь -:- Сталь Мелець

29 ТУР. 23.04.2023
13:30 Корона Кельці -:- Заглембє
16:00 Відзев -:- П'яст
18:30 Гурнік -:- Шльонск

29 ТУР. 24.04.2023
20:00 Радом'як -:- Лех