Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Екстракляса традиційно радує своїми інтригами. Класичне польське протистояння двох грандів та інші.

Результати туру



Варта – Шльонск

Варта вдома переграла Шльонск. Господарі забили комічний автогол на початку зустрічі, проте все одно впевнено перемогли зусиллями Зреляка та компанії.

Заглембє – Гурнік

Гурнік переграв Заглембє на виїзді. Стажинські не забив пенальті, а Пачеко забив гарним ударом з центру поля.

Краковія – Радом'як

Краковія впевнено розгромила Радом'як. Колектив Коноплянки здобув першу перемогу з лютого.

Корона – Ягеллонія

Корона створила крутий камбек проти Ягеллонії. Вирішальний гол авторства Шикавки було забито практично за 20 секунд до завершення зустрічі.

Лехія – Погонь

Лехія вдома програла Погоні. Колишній гравець Зорі Абу Ханна забив у власні ворота.

П'яст – Вісла

П'яст й Вісла завершили матч на користь другої команди. Єдиний гол прийшов після грубої помилки голкіпера Градецкі.

Ракув – Відзев

Ракув впевнено переграв Відзев на власному полі. Іві й Тудор забили по голу.

Легія – Лех

Легія й Лех розійшлися миром у Класіко Польщі. Вшолек й Соуза принесли нічию своїм командам.

Сталь — Легніца

Сталь вдома зіграла внічию з Легніцею. Матрас відповів голом під завершення матчу на взяття воріт Чуки.

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Результати наступного туру Екстракляси