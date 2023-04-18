Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.
Легія - Лех - foto Mateusz Kostrzewa / Legia.com
18 квітня 2023, 15:30
Екстракляса традиційно радує своїми інтригами. Класичне польське протистояння двох грандів та інші.
Результати туру
Варта – Шльонск
Варта вдома переграла Шльонск. Господарі забили комічний автогол на початку зустрічі, проте все одно впевнено перемогли зусиллями Зреляка та компанії.
Заглембє – Гурнік
Гурнік переграв Заглембє на виїзді. Стажинські не забив пенальті, а Пачеко забив гарним ударом з центру поля.
Краковія – Радом'як
Краковія впевнено розгромила Радом'як. Колектив Коноплянки здобув першу перемогу з лютого.
Корона – Ягеллонія
Корона створила крутий камбек проти Ягеллонії. Вирішальний гол авторства Шикавки було забито практично за 20 секунд до завершення зустрічі.
Лехія – Погонь
Лехія вдома програла Погоні. Колишній гравець Зорі Абу Ханна забив у власні ворота.
П'яст – Вісла
П'яст й Вісла завершили матч на користь другої команди. Єдиний гол прийшов після грубої помилки голкіпера Градецкі.
Ракув – Відзев
Ракув впевнено переграв Відзев на власному полі. Іві й Тудор забили по голу.
Легія – Лех
Легія й Лех розійшлися миром у Класіко Польщі. Вшолек й Соуза принесли нічию своїм командам.
Сталь — Легніца
Сталь вдома зіграла внічию з Легніцею. Матрас відповів голом під завершення матчу на взяття воріт Чуки.
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Результати наступного туру Екстракляси