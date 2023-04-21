Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.
Шльонск - Гурнік - Getty Images
21 квітня 2023, 15:00
Екстракляса набирає вирішальних обертів. Цього туру знову буде вистачати цікавих подій.
Лехія побореться за збереження прописки та спробує обіграти Краковію
Лехія зустрінеться з Краковією. Колектив з Гданська бореться за збереження прописки і потребує набраних пунктів.
Зміна тренера серйозно не повпливала на результати команди, наразі Лехія навіть не забивала. Час йде та конкуренти в любий момент можуть розпочати демонструвати стабільні результати.
Краківський колектив в цілому можна обігрувати. Вони грають дуже нерівно, а минулого туру виграли перший матч за декілька поєдинків.
З усіх зустрічей на стадіоні Гданьска баланс не сильно на користь господарів. Гості не програли тут половину з них, а загалом навіть інколи громили суперника, тому принаймні кілька голів ми точно повинні побачити.
Гурнік та Шльонск зіграють у результативному протистоянні
Шльонск може опинитися у зоні прямого вильоту, якщо не розпочне стабільно набирати очки. Попереду Гурнік на чолі з блискучим Подольскі.
Ці клуби доволі багато забивають. В попередніх чотирьох зустрічах було забито 18 голів.
В першому колі вроцлавський колектив розгромив суперника 4:1.
Минулої кампанії забжанська команда створила доволі видовищний камбек.
Повний розклад туру Екстракляси
Таблиця перед 29-им туром Екстракляси