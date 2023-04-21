Екстракляса набирає вирішальних обертів. Цього туру знову буде вистачати цікавих подій.

Лехія побореться за збереження прописки та спробує обіграти Краковію

Лехія зустрінеться з Краковією. Колектив з Гданська бореться за збереження прописки і потребує набраних пунктів.

Зміна тренера серйозно не повпливала на результати команди, наразі Лехія навіть не забивала. Час йде та конкуренти в любий момент можуть розпочати демонструвати стабільні результати.

Краківський колектив в цілому можна обігрувати. Вони грають дуже нерівно, а минулого туру виграли перший матч за декілька поєдинків.

З усіх зустрічей на стадіоні Гданьска баланс не сильно на користь господарів. Гості не програли тут половину з них, а загалом навіть інколи громили суперника, тому принаймні кілька голів ми точно повинні побачити.

Гурнік та Шльонск зіграють у результативному протистоянні

Шльонск може опинитися у зоні прямого вильоту, якщо не розпочне стабільно набирати очки. Попереду Гурнік на чолі з блискучим Подольскі.

Ці клуби доволі багато забивають. В попередніх чотирьох зустрічах було забито 18 голів.

В першому колі вроцлавський колектив розгромив суперника 4:1.

Минулої кампанії забжанська команда створила доволі видовищний камбек.

Повний розклад туру Екстракляси

29 ТУР. 21.04.2023
19:00 Вісла Плоцьк -:- Ягеллонія
21:30 Варта Познань -:- Легія

29 ТУР. 22.04.2023
16:00 Лехія -:- Краковія
18:30 Легніца -:- Ракув
21:00 Погонь -:- Сталь Мелець

29 ТУР. 23.04.2023
13:30 Корона Кельці -:- Заглембє
16:00 Відзев -:- П'яст
18:30 Гурнік -:- Шльонск

29 ТУР. 24.04.2023
20:00 Радом'як -:- Лех


Таблиця перед 29-им туром Екстракляси

# 21 КВІТНЯ 2023 И О
1 Ракув Ракув 28 65
2 Легія Легія 28 57
3 Лех Лех 28 48
4 Погонь Погонь 28 47
5 Варта Познань Варта Познань 27 41
6 П'яст П'яст 28 39
7 Краковія Краковія 28 38
8 Відзев Відзев 28 38
9 Сталь Мелець Сталь Мелець 27 34
10 Радом'як Радом'як 28 34
11 Корона Кельці Корона Кельці 28 34
12 Ягеллонія Ягеллонія 28 33
13 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 27 33
14 Гурнік Гурнік 28 32
15 Шльонск Шльонск 28 31
16 Заглембє Заглембє 28 31
17 Лехія Лехія 28 26
18 Легніца Легніца 27 20