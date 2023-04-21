Польща

Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.

Екстракляса набирає вирішальних обертів. Цього туру знову буде вистачати цікавих подій.

Лехія побореться за збереження прописки та спробує обіграти Краковію

Лехія зустрінеться з Краковією. Колектив з Гданська бореться за збереження прописки і потребує набраних пунктів.

Зміна тренера серйозно не повпливала на результати команди, наразі Лехія навіть не забивала. Час йде та конкуренти в любий момент можуть розпочати демонструвати стабільні результати.

Краківський колектив в цілому можна обігрувати. Вони грають дуже нерівно, а минулого туру виграли перший матч за декілька поєдинків.

З усіх зустрічей на стадіоні Гданьска баланс не сильно на користь господарів. Гості не програли тут половину з них, а загалом навіть інколи громили суперника, тому принаймні кілька голів ми точно повинні побачити.

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🏟️ @PolsatPlusArena, sobota, godz. 15:00 pic.twitter.com/gFLh7Ilbv2 — Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) April 17, 2023

Гурнік та Шльонск зіграють у результативному протистоянні

Шльонск може опинитися у зоні прямого вильоту, якщо не розпочне стабільно набирати очки. Попереду Гурнік на чолі з блискучим Подольскі.

Ці клуби доволі багато забивають. В попередніх чотирьох зустрічах було забито 18 голів.

В першому колі вроцлавський колектив розгромив суперника 4:1.

Минулої кампанії забжанська команда створила доволі видовищний камбек.

➡️ Przygotowania do niedzielnego starcia z Górnikiem Zabrze w obiektywie. 📸 #ToJestTwójKlub pic.twitter.com/LeHbEeu7iK — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) April 19, 2023

Повний розклад туру Екстракляси



Таблиця перед 29-им туром Екстракляси