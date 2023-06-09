Польща

Ще один українець продовжить кар'єру у сусідній країні.

П'яст на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським вінгером Сергієм Крикуном.

Угода з 26-річним українцем розрахована до літа 2026 року та включає опцію продовження ще на один сезон.

Сергій дістався П`ясту безкоштовно, тому що у нього закінчився контракт із Гурніком із Ленчни.

Минулого сезону Крикун провів 38 поєдинків, у яких забив сім голів та віддав три гольові передачі.

За підсумками сезону П'яст посів п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі.