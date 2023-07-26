Польща

Український футболіст пояснив причини свого переходу до польського клубу.

Новачок Заглембє Сергій Булеца прокоментував свій перехід до польського клубу з київського Динамо, де він проведе найближчий рік в оренді.

"Я дуже радий, що гратиму в Любіні. Я хотів щось змінити у своїй кар'єрі і думаю, що гра в Польщі допоможе мені розвиватися.

Я хочу відплатити гарною грою за Заглембє лише за цю нагоду. Дивився останній матч команди проти Руху, і радий, що мої партнери впоралися та виграли.

Я сподіваюся, що я добре впишуся в команду, і разом ми радітимемо наступним перемогам", — наводить слова Булеци прес-служба клубу.

У першому турі чемпіонату Польщі Заглембє обіграв Рух (2:1), а у другому турі зіграє проти Шльонска — гра відбудеться 29 липня, о 21:00 за київським часом.