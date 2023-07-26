Україна

24-річний українець продовжить кар'єру у Польщі.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про оренду півзахисника Сергія Булеци, який продовжить кар'єру у польському клубі Заглембє.

Орендну угоду з 24-річним українцем розраховано на один рік.

Два останні сезони Булеца провів у складі луганської Зорі на правах оренди. Минулого сезону він провів 30 матчів, у яких забив сім м'ячів.

У першому турі чемпіонату Польщі Заглембє обіграв Рух (2:1), а у другому турі зіграє проти Шльонська — гра відбудеться 29 липня, о 21:00 за київським часом.