Український гравець демонструє непогані виступи у Польщі.
Сергій Булеца - Getty Images
24 вересня 2023, 15:54
Сергій Булеца відмітився асистом у матчі 9-го туру Екстракляси проти Варти.
Заглембє українського інсайда мінімально обіграло суперника із рахунком 1:0, єдиний гол забив опорний півзахисник Томаш Маковські.
Наразі колектив з Любіна посідає третю сходинку у турнірній таблиці, познанська команда лише на дванадцятому місці.
Колишній футболіст Динамо Київ, Дніпра-1 та Зорі вже оформляв два асисти у попередніх поєдинках із Пущею та Погоню, в обох випадках його клуб переміг із мінімальним рахунком.