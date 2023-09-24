Польща

Український гравець демонструє непогані виступи у Польщі.

Сергій Булеца відмітився асистом у матчі 9-го туру Екстракляси проти Варти.

Заглембє українського інсайда мінімально обіграло суперника із рахунком 1:0, єдиний гол забив опорний півзахисник Томаш Маковські.

Наразі колектив з Любіна посідає третю сходинку у турнірній таблиці, познанська команда лише на дванадцятому місці.

Колишній футболіст Динамо Київ, Дніпра-1 та Зорі вже оформляв два асисти у попередніх поєдинках із Пущею та Погоню, в обох випадках його клуб переміг із мінімальним рахунком.