Сергій Булеца відмітився асистом у матчі 9-го туру Екстракляси проти Варти. 

Заглембє українського інсайда мінімально обіграло суперника із рахунком 1:0, єдиний гол забив опорний півзахисник Томаш Маковські. 

Наразі колектив з Любіна посідає третю сходинку у турнірній таблиці, познанська команда лише на дванадцятому місці. 

Колишній футболіст Динамо Київ, Дніпра-1 та Зорі вже оформляв два асисти у попередніх поєдинках із Пущею та Погоню, в обох випадках його клуб переміг із мінімальним рахунком. 