Функціонер висловився стосовно ситуації із захисником.
Нікола Залевські - Getty Images
16 жовтня 2023, 16:57
Віце-президент УЄФА Збігнєв Бонєк говорить не довіряти повідомленням Фабріціо Корони про букмекерський скандал - повідомляє ресурс Prawda Futbolu.
"Я розмовляв з агентом Залевські, який сказав мені, що Нікола запевняє, що він ніколи не робив ставки і абсолютно чистий.
Це надзвичайний землетрус у футболі, але ми також отримуємо деяку невірну інформацію. Перш за все Фабріціо Корона описується як журналіст. А Фабріціо Корона не журналіст.
Це людина, яка отримала 13 років ув’язнення за багато різних речей, у тому числі й за шантаж людей.
Я не кажу, що в його словах немає правди, але варіантів є багато".
Ніколу Залевські звинувачують у ставках на футбол, як і кількох інших італійських гравців.