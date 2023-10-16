Польща

Функціонер висловився стосовно ситуації із захисником.

Віце-президент УЄФА Збігнєв Бонєк говорить не довіряти повідомленням Фабріціо Корони про букмекерський скандал - повідомляє ресурс Prawda Futbolu.

"Я розмовляв з агентом Залевські, який сказав мені, що Нікола запевняє, що він ніколи не робив ставки і абсолютно чистий.

Це надзвичайний землетрус у футболі, але ми також отримуємо деяку невірну інформацію. Перш за все Фабріціо Корона описується як журналіст. А Фабріціо Корона не журналіст.

Це людина, яка отримала 13 років ув’язнення за багато різних речей, у тому числі й за шантаж людей.

Я не кажу, що в його словах немає правди, але варіантів є багато".

Ніколу Залевські звинувачують у ставках на футбол, як і кількох інших італійських гравців.