Італія

Ситуація із нелегальними ставками продовжує набирати обертів.

Півзахисник Роми Нікола Залевські розглядає можливість подання позову до суду на журналіста Фабриціо Корону. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Раніше з'явилася інформація про те, що Залевські став четвертим гравцем в Італії, якого підозрюють у нелегальних ставках.

До цього Корона вказав на Ніколо Фаджолі з Ювентуса, Сандро Тоналі з Ньюкасла та Ніколо Дзаніоло з Астон Вілли. З усіма трьома підозрюваними вже поговорила поліція.

За інформацією джерела, керівництво Роми надало Залевські адвоката, який припинить роботу з гравцем, якщо йому буде пред'явлено офіційні звинувачення від прокуратури.

Нинішнього сезону Залевські провів шість поєдинків, у яких відіграв на полі 273 хвилини.

Раніше повідомлялося, що Тоналі та Дзаніоло заперечують, що робили ставки на футбольні матчі.