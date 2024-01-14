Польща

Гравець прокоментував перспективи найближчим часом.

Ігор Харатін прокоментував можливий перехід до іншої команди.

"Тимчасово я буду тренуватися з другою командою Легії, тому що тренер першої команди не розраховує на мене. На тренувальні збори я не лечу, тому буду з другою командою.

В мене залишається пів року контракту із клубом. Зараз я в пошуках нового клубу.

Я готовий розглядати варіант із українськими колективами і приїхати туди. З нетерпінням чекаю на новий виклик у кар'єрі.

Динамо до мене не зверталося".

Гравець буде виступати у складі дубля варшавської Легії. Цього сезону він провів 8 матчів в усіх можливих турнірах.