Клуб може запросити гравця.
Афіміко Пулулу - Getty Images
02 лютого 2024, 14:36
Ракув хоче взимку купити Афіміко Пулулу, але наразі невідома можлива відповідь від його нинішньої команди - повідомляє ресурс Sportowe Fakty.
Зараз Афіміко Пулулу не віддасть Ягеллонія, тому трансфер може відбутися не раніше наступного літа. Наразі гравець забиває багато у Екстраклясі.
У складі колективу з Білостока Афіміко Пулулу грає з 2023 року.
Цього сезону 24-річний гравець провів 19 матчів в усіх можливих турнірах, забив 6 голів і віддав 3 асисти.