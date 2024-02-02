Польща

Клуб може запросити гравця.

Ракув хоче взимку купити Афіміко Пулулу, але наразі невідома можлива відповідь від його нинішньої команди - повідомляє ресурс Sportowe Fakty.

Зараз Афіміко Пулулу не віддасть Ягеллонія, тому трансфер може відбутися не раніше наступного літа. Наразі гравець забиває багато у Екстраклясі.

У складі колективу з Білостока Афіміко Пулулу грає з 2023 року.

Цього сезону 24-річний гравець провів 19 матчів в усіх можливих турнірах, забив 6 голів і віддав 3 асисти.