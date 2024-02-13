Наразі голкіпер виступатиме у Екстраклясі.
Рафал Гікєвіч - Getty Images
13 лютого 2024, 18:34
Рафал Гікєвіч відправився у Відзев Лодзь - повідомляє офіційний сайт клубу.
До представника Екстракляси Рафал перейшов в якості вільного агента. Минулого літа Гікєвіч змінив Аугсбург на Анкарагюджю.
У польському чемпіонаті воротар раніше виступав у складі декількох клубів, в тому числі Шльонску Вроцлав, з яким виграв золоті медалі у 2012 році.
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Цього сезону 36-річний гравець провів 7 матчів в усіх можливих турнірах.