Рафал Гікєвіч відправився у Відзев Лодзь - повідомляє офіційний сайт клубу

До представника Екстракляси Рафал перейшов в якості вільного агента. Минулого літа Гікєвіч змінив Аугсбург на Анкарагюджю. 

У польському чемпіонаті воротар раніше виступав у складі декількох клубів, в тому числі Шльонску Вроцлав, з яким виграв золоті медалі у 2012 році. 

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Цього сезону 36-річний гравець провів 7 матчів в усіх можливих турнірах. 