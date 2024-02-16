Польща

Заглембє посідає останнє місце у другому за силою дивізіоні чемпіонату Польщі.

Заглембє Сосновець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання двох півзахисників – Олексія Довгого та Артема Сухоцького.

Контракти із двома українцями розраховані до червня 2024 року. У першій половині сезону 34-річний Довгий виступав за львівський Рух. На його рахунку 10 матчів та один гол за другу команду у Другій лізі.

31-річний Сухоцький перебував без клубу з літа 2022 року, коли залишив Чорноморець.

Нагадаємо, Заглембє із січня цього року очолює колишній головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич. За цей час команду поповнив колишній воротар Шахтаря Олексій Шевченко, а також за клуб виступає екс-захисник Маріуполя Олексій Биков.

На даний момент Заглембє посідає останнє місце у другому за силою дивізіоні Польщі.